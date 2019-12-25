慘！日本今年新生兒人數又創新低，不到90萬，比之前預期2021年才會出現的慘況提早了2年。日本厚生勞動省24日公布最新數據顯示，今年新生兒人數首度跌破90萬大關，一年來下跌了5.9%，創1899年有記錄以來的新低。這也是新生兒連續4年不到100萬，以及日本人口連續13年出現負成長。

厚生勞動省估計今年日本出生人數只有86.4萬人，較去年減少5.4萬人，首度跌破90萬人。日本國立社會保障及人口問題研究所之前曾預測，日本新生兒人數在2021年左右跌破90萬，想不到這個預言竟提早2年應驗。

這也是1975年以來出生率最大跌福，主要是25-39歲的婦女人口下降，以及結婚人數銳減所致。雖然日本當局希望出生率能回到1.8%，但根據2018年出生率僅1.42%來看，1.8%是難以企及的目標。

今年死亡人數估計有137.6萬人，也是二戰以來的新高。出生人數減去死亡人數，今年人口以自然方式減少了51.2萬，首度超過50萬門檻，也是連續13年負成長。

(中時 )