永豐金控及永豐銀行告永豐金前財務長、出售子行美國遠東銀行（FENB）專案小組負責人張晉源25日首度開庭！永豐金控指出，張晉源涉嫌構成違反金控法規定，依法提起自訴一事，台北地方法院於今日首度開庭審理，而張晉源晚間也在臉書上發布八點聲明，聲明如下：

一、處分美國子行，永豐獲益匪淺。2016年永豐金控宣布出售長期虧損的美國子行，外資分析師發表正面看法，股價上漲。除了財務獲利以外，永豐銀行更因此獲得2006年合併以來首次的信用評等調升，信評是金融業最重要的無形資產，永豐金控因本交易獲益匪淺，並無損害。

二、舉發永豐何家未申報之利關人涉及鉅額詐貸，遭受報復。美國子行交易案通過後，本人發現永豐何家未依法申報的親戚鼎興牙材長期對銀行詐貸，用類似手法詐貸近百億的三寶案也涉及何家未依法申報的利關人。本人向金管會舉發，四天後遭解除金控財務長、銀行總經理等七項職務。多名參與調查的同仁都被霸凌，證券財務長王幗英在2017年向金管會通報後被開除，永豐對王幗英展開「刑事自訴」的司法報復，現也對本人展開「刑事自訴」的司法報復。

三、金管會進行改革，建立揭弊者保護機制2017年金管會訪談多名永豐揭弊者，公開肯定本人與王幗英的揭弊行為，並修改「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 」建立揭弊者保護機制，要求金融機構不得對揭弊者採取調職、解僱等不利處分作為報復，以強化金融秩序。

四、弊端未除，再次揭弊，報復變本加厲為保護公司，今年7月底本人與其他三人赴金管會舉發永豐涉及操控信用評等協助鼎興詐貸情節嚴重，並報告「前董事何政廷替鼎興向銀行施壓的證據郵件已遭刪除，請儘速調查」。舉發後，兩名揭弊者即遭強迫調職，本人被提起刑事自訴，第四位揭弊者也遭受到刑事司法報復，至此，依金管會規定舉發弊案的四個人全部遭到整肅完畢。

五、刑事自訴，報復舉發詐貸本人舉發詐貸案後，永豐乃指控本人三年前不願與投標落敗的保富銀行私下見面，賤賣美國子行。

六、顛倒是非，守法說成違法美國子行處分案係參考會計師的價格合理性意見書後「經董事會審議通過的交易」，買方是經過國際投行主持公開招標勝出的最高出價者，誰曰賤賣？永豐明知若與招標落敗的保富銀行私下見面將導致永豐違反美國法律後果嚴重，卻將本人「遵守法律保護公司利益」的做法扭曲為違反交易常規，顛倒是非、捏造事實，令人不可思議。

七、刑事自訴報復公益揭弊者，金權惡勢力終將隻手遮天為報復揭弊者，永豐可以將超額獲利誣指為賤賣，不僅對替公司賺錢的專案小組不公平，假若得逞，日後無人敢揭弊，金融犯罪將橫行無阻，國家經濟岌岌可危。更有甚者，日後不管為環保、食安、工安、勞權，任何捍衛公眾利益的台灣人都將面臨刑事自訴的報復攻擊，後果不堪設想。

八、司法是捍衛公平正義的最後防線，本人相信法院一定能夠發現真相，主持公道，還本人清白，本人亦將為公平正義奉陪到底，絕不退縮。

(工商 )