中信金25日召開董事會做出多項決議，其中，二項人事案令人關注。其中，懸缺12年之久的「法務長」，由中信金前法務長、現中信銀資深副總經理鄧彥敦接任，而在中信金控任職長達40年的「風險長」鄭泰克因65歲屆臨退休，改由中信金控資深副總經理黃志中接任風險長一職。

台大法律系畢業、曾經擔任律師20多年、專攻企業併購等金融法規的鄧彥敦在2004年時就被挖角至中信，2006年升任為金控法務長，還擔任過台灣彩券董事長，後因涉紅火案被起訴，不過，在2018年更一審時就已改判無罪，今年最高法院駁回檢察官上訴，確定無罪。

中信金高層指出，隨著金控業務擴張，一來業務量愈來愈大，二來確實需要法務長來統一金控在法務上的見解，而鄧彥敦在中信金的資歷長達15年，對金控各項業務都很熟悉，是相當適合的人選。而新任風險長黃志中則在中信金控年資達9年，曾任企業金融處長、東南亞事業處長、風險管理總處長。

而中信銀獨董兼金控董事的王志誠，因同時任職許多公部門職務，未來希望專心在金控事務上，因此決定辭掉中信銀所有職務，包括：中信銀審計委員會、薪資報酬委員會委員、中信銀董事之位皆由中信金控獨董張士傑接任，而張士傑原在台灣產物保險公司獨董一職改由周冠男接任。

中信金也同步公告，與大陸中信銀行的MOU續約，雙方繼續合作。另外，中信也公告與大陸商「中國東方航空股份有限公司台灣分公司及中國南方航空股份有限公司台灣分公司」合作「信用卡購票優惠」行銷活動持續，意謂中信大中華攜手飛聯名卡將延續合作，目前該卡已發15萬張卡。

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