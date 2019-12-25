與現代人身上都有好幾個電子產品一樣，美國士兵身上攜帶的電子設備也愈來愈多，而且可以說是相當依賴，這當然有一個問題：電力耗盡了怎麼辦?科學家們認為，他們已經找到了一種無需使用插座的充電方法，就是利用走路的能量。一種特別的鞋墊可以讓步兵每踏出一步，就發出一些電力，這些電力就能夠為電子裝備充電。

美國陸軍時報(Army Times)報導，現代士兵所帶的3C產品，可能比最追求科技時尚的年輕人還多，他們隨身攜帶GPS通訊器、電子地圖、夜間傳感器等設備，這些強大的情報戰力，替美軍打贏了一場又一場的仗，但是這些設備需要充電，然而在戰場上很難找到插座，所以步兵還必須再多攜帶備用電池。

一種解決充電問題，同時又使士兵保持機動的方法，是來自美國陸軍C5ISR中心的一項最新專利，該專利正在開發一種「發電鞋墊」，當士兵的腳後跟向下壓入鞋墊時，力量會會壓著微型旋轉飛輪，就可以帶動小型發電機轉動，從而產生電力。

InStep NanoPower footwear energy harvester flashlight walking real time

C5ISR中心的機械工程師內森‧夏普(Nathan Sharpes)，是發電鞋墊的發明團隊，他說：「我們走路也是能源，如果能充份利用，就能夠為電子設備充電。我們團隊早在幾年前，就試著開發步行發電機了，不過當時的體積比較大，走起路來會覺得鞋子不合腳，因為我們一直在試著使它能更自然，更感受不到。」

現在的的更新版本，使腳步下壓的力量，能夠更敏銳的被利用，發電的效率也就更好，走起路來卻不會感到困擾。

除了「發電鞋墊」以外，該中心的另一位工程師朱莉‧道格拉斯（Julie Douglas）也建造了一種「發電背包」，可以將走路造成的背包上下移動，轉變成電力。

陸軍研究人員還一直在試驗可穿戴、柔性的太陽能電池板，該電池板可以在天氣允許的情況下，吸收太陽光為設備充電。

(中時電子報)