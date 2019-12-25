安樂區通勤族福音，基隆國道客運再添新路線。（許家寧翻攝）

公路總局通過「1558-B基隆、木柵動物園線」26日起試營運。（許家寧翻攝）

通勤族福音，基隆國道客運再添新路線，25日起「1558-B基隆、木柵動物園線」將由泰樂客運進行試營運，首班車上午7點自基隆站前發車，將行經安樂區自國道一號、堤頂交流道至內湖、松山、木柵路線，至1月17日期間，乘客還享半價優惠。

這條新通車國道路線，自站前（港西街）經中山一路、自強隧道口、中華電信大樓、安樂區行政大樓及興寮里等站，銜接國道至內湖運動公園、松山車站、捷運動物園站，平日來回共8班車次，基隆首班車為上午7點、末班車則為晚上7點40分。

立委蔡適應說，開通一條新路線並不容易，3年他爭取3條快捷公車上路，節省中正、暖暖區上班族與學生通勤時間與金錢，但是安樂區民眾至內湖、松山的需求一直存在，感謝公路總局能同意由泰樂客運在代駛期間，開設安樂至內科的支線。

蔡適應表示，除了提供更好的大眾運輸服務，方便兩地通勤的市民，公路總局也能在業者代駛期間蒐集相關數據，提供未來該路線正式上路的評估，目前仍有中山線等幾條路線變更、創設在審議中，他會持續積極爭取，提供給市民更便捷的路線。

(中時 )