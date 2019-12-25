不少人習慣早上起床先來一杯果汁，一名網友分享，近日他早上要喝番茄汁時，卻發現倒不太出來，且搖晃後開始出現雜質，起初不以為意，一咬才覺得不太對勁，打開後竟發現底部有類似牛肉的塊狀物，這讓他自嘲，難道牛番茄就是長這樣嗎？
原PO在《爆料公社》透露，每天早上都會固定喝一杯美式賣場的知名品牌番茄汁，但今（25）天卻怎麼倒都倒不出來，搖晃後還會有不明物體，原本想說只是番茄渣於是就繼續喝，一咬才發覺不對勁，打開後發現一大坨都沉在裡面。
原PO事後打給客服，對方卻回應，只是沉澱物不用擔心，有疑慮會再派人收。對此，他好奇詢問網友，「是不是真的只是番茄可以繼續喝？沉澱物看起來好像牛肉…，難道牛番茄就是長這樣嗎？」
貼文一出，不少網友都驚呼，「不是退貨問題吧，這是品質疑慮欸」、「就算是沉澱物也不該長這樣」、「佩服你還能繼續喝」，還有不少網友猜測，「紙質的飲品，容易一摔到或是稍微的破損，整個就會滋生細菌，導致飲品都結塊發霉，或是整個都變質變色」。
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(中時電子報)
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