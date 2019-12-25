寒流來襲冷颼颼，下班後窩在家取暖，開幕七年的永豐棧穎火鍋最近將經典名鍋化為單人料理包，讓消費者可以輕鬆享用殿堂級美味，包括：「香辣牛肉湯」、「米蘭蔬菜牛肉湯」、「椰香咖哩鮮蝦湯」、「麻辣豆腐鴨血湯」四款單人料理包，慢熬起鍋．急速冷凍、精華湯頭真材實料。

永豐棧酒店穎餐廳以特色鍋物聞名，有鑑於外送平台以及宅經濟興起，今年冬天推出單人料理包，有椒麻風味復刻川蜀，辣而不嗆、入喉回甘的經典「香辣牛肉湯」；以蕃茄慢熬雞高湯燉出的「米蘭蔬菜牛肉湯」；咖哩鮮炒、活蝦入湯細火慢煨的「椰香咖哩鮮蝦湯」及老饕必吃「麻辣豆腐鴨血湯」四款，每份179元，買5再送1。

另慶成立七周年，穎火鍋餐廳即日起至2020年4月30日止，消費滿2000元，贈送400餐飲抵用券，消費滿3000元，贈送1000元餐飲抵用券，消費滿5000元，贈送1500元餐飲抵用券；歲末感恩回饋再加碼，單點「無敵海景大軍艦」或「鮮蝦匯」海鮮拼盤，即贈豬肉盤乙份，單點「美國特級牛小排」或「美國安格斯肋眼牛排」，享優惠價70元加購「生蠔（4顆）」或「白蝦（10隻）」乙份。

(中時 )