「小朋友，見到你們好高興！」企業家賴建川25日邀集各界善心人士齊為社團法人台灣陽光婦女協會、財團法人迎曦教育基金會所服務的孩子們及家長，在台中市寶麗金市政店席開33桌團圓圍爐，今年讓他更惜福的是，經歷一場病痛康復後，如願實現與小朋友及弱勢朋友的圍爐，堅守14年的愛與承諾，會繼續在歲未年終分享祝福與關懷。

賴建川2007年心疼陽光婦女協會課照班孩子從小沒有吃過麥當勞，允諾陪伴孩子們吃麥當勞，從2017年開始，賴叔叔希望為孩子們和家長舉辦溫暖溫馨的農曆過年圍爐，第一屆圍爐活動讓孩子們和家長非常開心，企業家的堅持與誠信，堅定要使年夜飯穩定持續下去。

今年6月，賴建川卻發現腎臟罹有7公分半的腫瘤，進行積極治療痊癒，昨晚擴大邀請更多需要被關心的課照班孩子及家庭、獨立生活的自立青少年們、安置機構的失親兒與低收及中低收家庭圍爐，希望一年一次圍爐讓他們有機會去餐廳用餐，孩子們拿到紅包象徵長輩對孩子們的祝福，體會社會的溫暖。

台灣陽光婦女協會與迎曦教育基金會的姊妹關係，他開始關心迎曦教育基金會的服務對象，包含獨立生活的自立青少年們、安置機構的失親兒與低收及中低收家庭等，今年的圍爐相見歡，讓他感動的熱淚盈眶。

台灣陽光婦女協會祕書長、財團法人迎曦教育基金會執行長陳淑圓說，賴建川生病期間還不時聯繫圍爐如期舉行，康復回來與孩子們繼續在一起，小朋友圍著「賴叔叔」希望長大後成為助人者，去幫助社會上需要幫助的人，回饋社會。

(中時 )