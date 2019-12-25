為幫助弱勢家庭好過年今年耶誕節，南台中家扶共收到將近1500份耶誕禮物，送給目前接受扶助的大孩子、小朋友們，幾乎人手一份禮，但緊接著歲末送暖活動，經費募集不如耶誕禮物熱烈，至今尚缺30萬元，希望各界踴躍捐款，為900戶弱勢家庭採購新電鍋或電磁爐及生活物資，讓他們能安心過新年。

南台中家扶主任王金敦表示，禮物內容五花八門，常見衣服、外套、運動鞋、文具組，這些都是日常生活必需品，卻仍需要外界幫忙滿足願望，家中經濟困境感謝各界愛心，讓孩子的大小心願都能被滿足。

希望社會大眾繼續發揮愛心，捐助寒冬送暖活動，暖心福袋每份1200元，提供全新電鍋或電磁爐二擇一與民生物資給扶助家庭使用。

茉莉二手書店多次在耶誕節進行「耶誕圓夢計畫」，今年首次與南台中家扶合作募集200份禮物，讓都會區的貧困兒童實現心願的機會，茉莉夥伴更抽空親自到現場將一份份禮物交到到孩子們手上，拿到禮物的孩子們眼神都閃閃發光。

接下來是歲末過新年，南台中家扶持續進行寒冬送暖經費募集活動至明年一月，為弱勢家庭兒少籌募「暖心福袋」，每份1200元，為900戶弱勢家庭採購民生物資，過年無後顧之憂。

(中時 )