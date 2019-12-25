王金平為張嘉郡輔選，強調民進黨若國會再過半，將是國家的災難。（張朝欣攝）

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡25日邀前立法院長王金平，參加宗教後援會成立大會，王強調明年國會民進黨若過半，將是國家的災難；對手蘇治芬則參加虎尾科技大學「新農業成果展示」，持續推動雲林發展競爭型農業。

王金平25日到雲林縣虎尾鎮為張嘉郡站台造勢，張因有其他拜票行程未能與王同台，由雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄陪同，王表示張嘉郡有擔任立委的經驗、年輕有衝勁創意，當選後一定可以與張縣長共同配合建設更好的雲林。

王說民進黨在國會過半，強行通過許多法案，不符合百姓的需要與期待，造成民眾的困擾痛苦，所以明年絕不能讓民進黨在國會過半，否則就是國家的災難。

王強調反滲透法會讓民眾受到種種的冤枉、壓力，有如過去的警總再回來，且應該要讓明年選上的立委來決定才對，而不是急著要在今年底通過；對於是否恢復特偵組，也應該要由新國會共同討論決定。

尋求連任的民進黨立委蘇治芬25日參加虎尾科大「新農業成果展示」與「農業科技系成立暨師徒薪傳典禮」，蘇致詞提及在台南蘭花生技園區看到農業的未來，多年來持續推動雲林往「競爭型農業」發展，如今終於看到虎尾科大農業科技系成立。

虎尾科大副校長楊達力表示，有賴蘇治芬立委與教育部多次協調，終於在「農業首都」雲林縣成立農業科技系，產學攜手從國中、高職、虎科大連貫式的農業培育，向下扎根留住在地人才。

(中時 )