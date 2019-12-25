美朝的去核化談判停滯不前，兩國關係再陷僵局，北韓近日揚言要送美國「耶誕禮物」，外界揣測金正恩政權又將試射導彈。美國總統川普被問及若平壤當局試射長程導彈，他將如何因應？川普似有意淡化緊張，開玩笑說或許北韓送他的耶誕大禮，是一只「漂亮的花瓶」，而非導彈試射。

(工商 )