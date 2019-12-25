川普：北韓「耶誕禮物」 不是導彈是花瓶 22:042019/12/25 工商 吳慧珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美朝的去核化談判停滯不前，兩國關係再陷僵局，北韓近日揚言要送美國「耶誕禮物」，外界揣測金正恩政權又將試射導彈。美國總統川普被問及若平壤當局試射長程導彈，他將如何因應？川普似有意淡化緊張，開玩笑說或許北韓送他的耶誕大禮，是一只「漂亮的花瓶」，而非導彈試射。 (工商 ) #導彈 #川普 #耶誕 #北韓 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 民主黨緩兵之計 彈劾案不急著送參院 04:102019/12/21 國際大事 彈劾一頭熱 民主黨內有雜音 04:102019/12/21 國際大事 張鳳書含淚掛耶誕襪 隔天看竟收到三顆柳丁 16:142019/12/22 娛樂 川普：陸已大規模採買美農產品 04:102019/12/23 全球財經 川普彈劾案背後的權謀 04:102019/12/23 時論廣場 最新調查 支持川普連任的美國百萬富豪增加 01:212019/12/24 財經 支持度較5月時升高 最新調查：美36％百萬富豪 挺川普連任 04:102019/12/24 財經要聞 耶誕老人不只聽孩童耳語 寵物也坐上膝 07:152019/12/25 國際 這些飯店的耶誕樹都超經典！背後故事大解密 02:512019/12/25 消費 彈劾案纏身 川普傳可能網羅哈佛法學教授 15:132019/12/25 國際 國際熱門新聞 出航危險性太高 挪威最大軍艦禁航 - 國際 膽大俄國女記者被辭職，只因暗示普丁已非小鮮肉？ - 國際 川普樂了！北韓聖誕禮未到 陸先送上這大禮 - 國際 影》8公分巨大蟑螂難產 主人急送醫手術 - 國際 5萬人小島！竟成美陸新戰場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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