為提振年終產品買氣，位於台中工業區的台灣勁越，25日起在台中總公司舉辦鱷魚牌（Crocodile）原廠廠拍，包括男女休閒服飾及童裝等數十萬件商品，將以超低價一折起拋售，並祭出滿「五千送三百」折價券，再加摸彩券一張，有機會抽中iPhone11等大獎，希望今年台中與埤頭兩場來客數，可超過去年3萬多人的紀錄。

同樣位於台中工業區的奧斯汀寢飾今年度「廠拍驚賣會」，28日至2020年元月1日開賣；緊接著，達新工業的年度「特賣會」將於2020年元月12日至14日接棒登場，因而帶動工業區廠商年終產品拍賣拚場換現金的熱潮。

台灣勁越總經理許俊龍表示，Crocodile鱷魚牌原廠廠拍，25日至29日在台中開賣，包括男女休閒服飾、童裝、皮件、內著、帕襪、寢飾及皮鞋等產品。其中，25日開賣首日，特別舉辦當季秋冬新款男女上衣與外套的「一元商品競標活動」。另現場還大玩緊張刺激的「一元商品大搶購」及全台唯一的「全場消費累積滿額加碼送」、「天天來店禮」等「好康」活動。

此外，台灣勁越埤頭工廠舉辦Crocodile原廠廠拍，2020年元月1日至5日登場，讓兩場的廠拍獎品總價值超過350萬元。

此次廠拍除了有Crocodile原廠廠拍外，還包括「No10.5」運動慢跑系列服飾，及義大利流行時尚「Angel品牌」服飾搭配廠拍。

另為善盡企業責任，台灣勁越26日將舉辦「捐熱血分享愛的活動」，希望號召更多的人一起參與公益捐血活動，凡在活動現場完成捐血250C.C.者，即可獲贈「鱷魚牌紀念T恤一件」及三百元商品折價券一張。

奧斯汀寢飾指出，今年度「廠拍驚賣會」，包括棉被、床墊及枕頭等寢具系列產品，現場也祭出二種「好運」活動。其中，第一種好運「滿額抽機票」，凡消費滿二千元，憑發票可免費參加抽獎，有機會抽中「曼谷七日來回機票」，招待價值七千元。

第二種好運是「整單免費送」，可享全額還本禮，凡當天消費發票登錄者的發票末四碼，與隔天台灣彩券四星彩號碼相同，即算中獎，但每張發票只限對獎一次。奧斯汀寢飾希望透過上述二種好運活動，帶動現場買氣。

(工商 )