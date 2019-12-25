中國國務院總理李克強25日在四川省都江堰和日本首相安倍晉三舉行會談。李克強指出，中日同為世界主要經濟體，互為主要貿易夥伴。中國正在擴大服務業開放，將為雙方拓展互利合作提供更大機遇。

大陸央視25日報導，李克強指出，在應對老齡化領域，中日合作空間廣闊，完全可以實現互利互惠。在證券、壽險、醫療等領域深化合作，在試驗推廣城市進程可以擴大。加強投資、創新、第三方市場等領域合作，以及擴大人文交流。

李克強表示，第八次中日韓領導人會議取得圓滿成功，共同展望和規劃三方合作未來發展，對外發出維護多邊主義和自由貿易、維護地區和平穩定的積極訊號。願同各方推動2020年如期簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」，加快推進中日韓自貿區協定談判。

安倍晉三表示，日方願同中方密切高層交往，加強各領域合作。讚賞中方進一步擴大服務業市場開放，願積極參與。日方願推動盡快簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」，推進中日韓自貿區談判進程。會談後，李克強與安倍晉三參觀都江堰水利工程。

(工商 )