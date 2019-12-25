黃偉晉日前受台中科技大學學生會之邀，首度化身黃講師，與500位學生暢談「和你一起晉逐夢想」名人講座， 他一開始跟學生打趣說：「如果大家想要睡覺沒關係，我很懂這種心情。」接著分享他人生最愛是唱歌，但沒想到入行後，先碰到是不擅長的戲劇、主持，面對到轉捩點，他說：「人生面臨某些關卡的時候不要洩氣，一定要說服自己先往別條路走，才有機會遇到自己的目標。」

在現場時，學生踴躍點名要他獻唱〈北極光〉、〈兵變〉等，他笑稱「根本是點檯時間」，甚至還有人點他過去在SpeXial的〈Break it down〉，他雖忘記舞步，還是配合大家點歌唱跳，他在台上一人獨舞，跳到一半忍不住喊：「我不會跳！好尷尬！」

當天有失戀的女學生，用幾乎快哭的語氣對他提問，他說：「來，你跟我說怎麼分手的？我最喜歡聽這種故事了。」並化身「人生愛情導師」，試著給女同學建議，更清唱梁靜茹〈分手快樂〉，笑翻眾人。

他在台上親切與同學互動，毫無偶包，同學也直問：「你可以做到舌頭舔手肘嗎？」他有求必應，最後失敗，作勢發怒稱：「這什麼問題啊，也太遠了吧，好，不行，謝謝。」

(中時 )