謝金晶推出新歌〈鬥牛舞〉成為各舞蹈教室的指定教學舞曲，獲得好評，她直呼：「很意外，這一年來因參加節目練舞，一跳上癮，感謝大家的力挺。」她日前趁專輯宣傳通告空檔，向公司告假與好友飛北海道玩滑雪板，享受刺激，她笑表示白天玩雪板全身痠痛，晚上在戶外泡湯，體驗水深火熱，感覺很自虐。

她曾在大阪玩過雪板，但僅是初學級，這次在北海道是進階的訓練，難度大提升，每天都在教練指導中勤練滑雪板，包括加速左右轉、剎車等，她一天下來屁股、膝蓋與大腿等到處瘀青，全身超痠痛，「好幾次我都以為快掛點了，但抵達終點時，有著成就感，超爽的。」

謝金晶一向被好友封為大膽王，不過這次收斂許多，「因為回台後還有演出工作，身體不能有閃失」，她忍痛放棄許多挑戰，認為玩雪板跟跳舞很像，也會上癮，享受征服的快感。

而她在當地首次體驗在戶外裸身泡湯，與好姊妹坦誠相見，還被台灣遊客阿姨認出，她打趣說：「滿尷尬，結束時必須裸體起身，好害羞，在池中掙扎了一下，最後則鼓起勇氣的大方面對。」並透露當時在大雪紛飛中泡湯的體驗，「拋開束縛讓自己享受一下解放的舒壓很值得。」此外，她跨年將在屏東內埔開唱，尾牙演出忙到小年夜，除夕將在印尼演唱，行程滿檔。

(中時 )