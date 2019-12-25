美軍認為中共反艦彈道導彈是美艦最大威脅

美國會近日發表最新研究報告指出，中共海軍近年巨大變化已經改變了西太平洋的戰略形勢，其大量的艦艇與各類新式武器已經成為美國最大的對手，是冷戰結束以來美國海軍最大的挑戰。

《環球時報》引述《美國海軍研究協會》網站刊發的美國國會報告指出，近年來共軍在遙遠的海域開展越來越多的軍事行動，包括西太平洋、印度洋和歐洲海域，它被視為美國海軍維持西太平洋海域控制權所面臨最重大的挑戰，這是冷戰結束以來美海軍首次面臨這種狀況。

報告說，此一對美軍重大挑戰來自於中共多項新式武器投入，這些軍事現代化成果包括反艦彈道導彈、反艦巡航導彈、潛艇、水面艦艇、飛機、無人機平台等。其中最重要的並應高度關注的是反艦彈道導彈，包括東風-21D和東風-26。此外，報告還提到中共正在發展的高超音速滑翔器，「如果整合到反艦彈道導彈中，反艦彈道導彈將更難攔截」。

報告重點提到第二種武器是潛艇。預計2020年中共將擁有65艘到70艘各類潛艇，包括最先進的元級常規潛艇、商級攻擊核潛艇與晉級戰略核潛艇。其中晉級戰略核潛艇可攜帶12枚巨浪-2潛射導彈，更先進的巨浪-3導彈也在研製中。

在航空母艦方面，報告稱，除了2012年服役的首艘航母遼寧艦與今年12月17日入列的國產航母山東艦外，第3艘航母正在建造中，第4艘亦將於2021年開建。目前它們都屬常規動力，但未來很可能發展核動力航母。此外如055大型驅逐艦、新型護衛艦和兩棲攻擊艦也都在快速發展。

報告指出，中共海軍艦艇總數超過300艘。到2019年，共軍擁有4艘戰略核潛艇、6艘攻擊核潛艇、50艘常規潛艇、1艘航母（未列入剛服役的山東艦）、33艘驅逐艦、54艘護衛艦、42艘巡邏艦、86艘近岸導彈艇、59艘兩棲艦艇，總數達335艘。這還不算軍輔船、保障艦艇以及隸屬海警的248艘艦艇。

相較之下，2019年美國海軍擁有286艘各類艦艇，其中包括支援保障艦船，但沒有統計巡邏艇，這個數字比中共海軍少了49艘。而在2005年，美國海軍艦艇總數比中共多出75艘。報告焦慮地表示，從2005年開始，中共海軍艦艇數量逐年遞增，而美國海軍艦艇數量基本保持280艘左右。

美國國會最關心的問題是「美國海軍是否對中國海軍現代化做好準備」，尤其是相比勞師遠征的美國海軍，中共海軍在第一島鏈附近具有明顯的後勤優勢。

報告說，對於讓五角大樓頭疼的共軍「反介入/區域拒止」戰略，美國海軍將開發新的作戰概念，在未來幾年轉向更分散的艦隊架構，也就是大型艦艇數量減少，小型艦艇增多，並且充分使用更多的無人駕駛平台加以應對。儘管美國海軍高層宣稱中共反艦彈道導彈可能並非「遊戲規則改變者」，但普遍承認它是美國海軍面臨的極大挑戰。

(中時電子報)