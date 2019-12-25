金曲歌王Leo王、李英宏與樂團「落日飛車」團員國國、弘禮、鳥人、浩庭24、25日一連2晚在台北legacy舉辦「蓬萊仙車報佳音」演唱會，與粉絲歡度平安夜、耶誕節，氣氛熱鬧，Leo王直呼：「很開心。」李英宏也表示很爽，「準備很久的演出內容，一次噴發真的很紓壓。」

國國則覺得這次的組合是前所未有的，「很珍惜這個機會，跟大家共度佳節，浪漫又溫馨。」他們先前密集聚會，為討論演唱會節目內容，閒聊之下才知道，原來多年前Leo王和李英宏都先後不約而同，向落日飛車成員國國拜師學吉他，多年後再相約開唱，大家都在各自的音樂領域發展，更加惺惺相惜，他們這次選在聖誕節開唱，揪粉絲們一起來交換禮物，他們笑說：「萬物皆可交換，只要你敢拿出來！」

談到在聖誕節發生讓他們印象深刻的事，李英宏透露是失戀，「lonely Christmas」，國國笑說在高中時，對喜歡女生寫耶誕卡片，當時寫很多感人肺腑、動之以情的文字，卻無奈被發好人卡。

(中時 )