台北101金融大樓25日年終董事會，與會董事對景氣樂觀或保守看法不一，唯對於今年包括鼓勵國人到101觀景台優惠與簡單生活節等活動帶動兩位數成長，加上美食街適時改裝達成綜效，明年將繼續推出國人優惠方案，平日下午3點前國人獨享優惠半價300元，且原兒童六歲免費擴大至12歲兒童免費。

101觀景台自今年國慶連假起，推出上午時段國人持身份證可獨享101元優惠票價，活動推出以來天天大排長龍，反應熱烈，已挹注今年觀景台人次有望逆勢成長逾10％、上看230萬人次，明年繼續針對國人推出平日獨享半價300元 優惠（原價600元），且可免費帶兩位12歲以下學齡兒童進場

101總經理張振亞在上周亦表示，從活動大受回響來看，可見國人到101觀光仍有很大空間，且台北101高樓觀景台，過去幾乎九成是觀光客造訪，未來在國人優惠方案持續運作下，期有九成國人造訪，目前國人來客數已占四成之多。

101年終董事會主要聽取明年包括辦公大樓、觀景台與商場計畫與資本支出達成率，尤其是日籍董事最重視「15年」的101大樓維運計畫，一致認為只有投資維運才能保有資產價值，把資產價值顧好，大股東們才能有穩定收益；以今年商場部分包括對應微風南山、遠百信義A13陸續開幕，美食街陸續大改裝開幕無論是來客與交易筆數均有3-5%成長，近半年效益明顯，明年商場包括景觀與停車場還會進行調整，而辦公大樓亦有既定包括35樓二期改裝等。

此外，台北101在本月首度結合市府配合辦理簡單生活節，超過六十場的現場演唱會，更翻轉過往101的目標客層，全面年輕化，且帶動人潮湧入超過10%成長，台北101認為，明年無論景氣樂觀或保守，各式活動帶動新客群進駐是當務之急。

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