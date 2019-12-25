老牌油脂大廠福懋油（1225）25日公告，因內部營運管理需求，福懋油及子公司台灣大食品，即日起主動更換簽證會計師事務所及簽證會計師，由「冠恆聯合會計師事務所」換回「勤業眾信聯合會計師事務所」。

事實上，福懋油及台灣大食品日前才在興泰吳家主導下，分別在今年10月16日、11月1日更換簽證會計師，由勤業眾信換成冠恆。時隔約兩個月又換回勤業眾信，實屬罕見。

據了解，主要關鍵在於，日前本報獨家揭露福懋油在興泰吳家主導下，以盤後鉅額逐筆交易方式買入興泰股，涉嫌關係人交易不透明、內線交易及利益輸送掏空公司後，檢調正介入調查中，據悉，該項交易就連身兼興泰簽證會計師的冠恆也持「反對」意見。

消息人士研判，在福懋油及台灣大食品更換簽證會計師後，興泰簽證會計師也可能更換。

事實上，興泰及其子公司昇鋒投資也在今年10月3日、10月14日陸續更換簽證會計師為冠恆，趕在第三季財報公布前密集更換簽證會計師，當時也引發外界諸多揣想。

(工商 )