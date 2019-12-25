美股歲末年初有所謂的「聖誕行情」，多半呈現勁揚格局，若標普指數年底前再漲1％，可望創1997年來最大年漲幅。但分析師指出，進入2020年投資人料有獲利了結動作，明年1月美股可能回檔修正。

美股在每年最後5個交易日，到跨入新年的頭 2個交易日期間，有「聖誕行情」（Santa Claus Rally）效應，呈現多頭漲勢居多。歷史紀錄顯示，美股最近30次的「聖誕行情」都漲 。

標普指數今年第4季漲了8.3％，全年漲幅迄至目前累達28.6％，已是2013年以來最佳。若「聖誕行情」一如往年般應驗，助標指今年總漲幅突破29.6％，將是自1997年之後最大年漲幅，當年年漲31％。

不過分析師指出，儘管2019年依舊牛氣衝天，美股明年1月可能爆出稅務相關的賣壓，大盤恐進入拉回修正格局。

投資機構Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（James Paulsen）表示，投資人多不傾向在今年出脫持股，以免因售股產生資本利得，增加應稅所得，可能延到明年才會賣股獲利出場，故美股多頭情緒在明年第1季將有降溫跡象。

即便明年1月因獲利了結賣壓出籠，陷入回檔修正，美股的走多態勢不變。

《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac）總編輯赫希(Jeffrey Hirsch）則指出，美股常在1月走疲，被芝加哥期貨交易員稱作「1月假期」（January break）。美股還有所謂的「一月效應」 （January Barometer），即1月股市強弱會反映全年走勢表現。回溯至1950年，「一月效應」準確度高達75％。

(工商 )