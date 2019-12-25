俄羅斯女記者艾莉莎．雅羅夫斯卡亞（Alisa Yarovskaya）日前在俄羅斯總統普丁的年度記者發佈會上，搶了同事的麥克風，問了普丁一個重砲問題，隔沒幾天，她就丟了飯碗，不禁讓外界懷疑是否得罪了「長官」而被辭職。不過艾莉莎24日低調回應，稱她是主動遞出辭呈，辭去地區電視台記者的職務。

根據英國廣播電視台24日報導，該記者之所以辭職，可能是因為亞馬爾（Arctic Yamal）地區政府對她的提問感到不滿。

普丁19日召開年度記者會，主持人挑選了一位亞馬爾地區（Arctic Yamal）的電視台記者，準備讓她提問，但艾莉莎卻搶走了麥克風，稱當地鄂畢河（River Ob）上的橋梁工程因故停工。建造這座橋的目的是連接當地的兩座城市——薩萊哈德（Salekhard）和拉貝特南吉（Labytnangi ）。艾莉莎因而問普丁：「我們的地方長官——阿特喬霍夫（Dmitry Artkyukhov）不遺餘力地想要繼續施工，完成造橋的目標。然而我們發現這個問題在聯邦層級的討論越來越少。所以我的問題是，能否派出聯邦「重砲般」人物參與並解決該問題？」

普丁表示，針對一個特定項目來評判聯邦政府並不合適。但他也說，鄂畢河大橋是該地區交通基礎設施的樞紐，是開放北極港口計劃中的一項至關重要建設。

隔沒幾天，她就丟了飯碗。是否是因為高層施壓而被辭職，令人費解。

但也有俄羅斯媒體報導稱，這一事件可能與她在臉書發布的一條有關普丁的貼文有關。她在貼文發布了一張普丁在年度新聞記者上的照片，而照片下面寫道：「我在他臉上看不到有注射肉毒桿菌或填充物的痕跡。他的長相和實際年齡差不多。」 暗示普丁青春不再，但這貼文已被刪除，無從證實報導真假。但艾莉莎丟了飯碗則是鐵錚錚的事實。

(中時 )