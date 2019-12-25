日前一張韓國瑜抱女嬰的照片，掀起軒然大波，1450立即帶風向企圖成為「黑韓」新傑作，不過在事實澄清後，綠營網軍急閃。對此，國民黨台北市議員羅智強指出，「黑嬰兒」是網軍踢到鐵板的一個例子，也證明了民進黨的網軍，絕對不只楊蕙如一個系統。

羅智強在臉書貼文指出，「網軍的作用，就在於設定議題。韓國瑜出了小狀況，網軍就可以無限放大；蔡英文辯論說謊、政見跳票，網軍則可以轉移焦點」，一語道破1450網軍操作議題的卑鄙技倆。

羅智強指出，「『黑嬰兒』是網軍踢到鐵板的一個例子，也證明了民進黨的網軍，絕對不只楊蕙如一個系統。」

網友對1450網軍猖獗感慨更多：「政治口水的惡意很可怕，找碴爬爬比賽的畫面惡意黑韓，對沒有醫德欠缺仁心，傷人又硬拗毫無歉意，好壞好故意的醫生，敬而遠之吧‼」、「楊蕙如們不知何其多，『黑嬰兒』是網軍踢到鐵板」、「真的是黑到連良心都沒有了」、「可以討厭韓國瑜，但不要黑到沒人性」、「姜醫生真的很奇怪，當醫生不可以心髒口髒」。

(中時電子報)