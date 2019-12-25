韓國瑜珈老師在夜夜秀做瑜珈的理由，竟然是⋯？【 七七日常 】ft. 韓國瑜。(影/七七日常YouTube)

國民黨總統候選人韓國瑜昨（24日）真的上網紅節目《博恩夜夜秀》了！除了一開始就消遣自己，還與博恩直球對決，兩人一來一往對話頻獲滿堂喝采。其中一段內容是韓國瑜要求博恩跟他PK瑜珈動作，並且用「膝蓋走路」的橋段，引起博恩滿頭問號，也讓許多網友看得一頭霧水。對此，韓國瑜在25日的政見發表會前抽空接受網紅「志祺七七」訪問，親自解答了為何這樣做的 2 大主因。

韓國瑜在今日的政見發表會前抽空接受網紅「志祺七七」訪問，志祺笑問他說為何要在節目中與博恩PK做瑜珈，還出了用膝蓋走路的招？

韓國瑜表示，他會這樣想跟博恩PK一下是有2個目的，第一就是因為「博恩老是修理我、嘲諷我，我就露一手跟他PK看看誰的筋比較軟」，韓國瑜很有自信地說這點他相信博恩無法打敗他。第二，這也是象徵著自己的人生哲學觀，瑜珈動作有這樣的象徵意義。韓國瑜透露，這一段PK橋段事前完全沒有跟博恩透露，還吐槽說博恩一定萬萬沒有想到自己筋這麼硬，然後他就被卡住了。

為何會接受博恩的邀約上節？韓國瑜說當他接到博恩電話，以為是詐騙集團，怎可能博恩打給他！但後來想說沒關係，就當上了年輕人的節目，大家可以同樂一下。

上完博恩夜夜秀的感想是否如何？韓國瑜說是一種勇於面對博恩，還有現場八百位來賓還有網友。他進一步解釋說，博恩說，現場百分之99都討厭他，但他一點都不怕，因為他認為面對面溝通比什麼都重要。韓說當時他看到觀眾拿的牌子都是不友善的，但他仍都跟每個人招手微笑以對。韓國瑜說，其實台灣人民跟年輕朋友，可以換一個角度來想，「我們好好看待政治人物，我不喜歡你就不投票給你；我喜歡你就投票給你，但是對不喜歡的人要有雅量，這樣就好了，這也是民主一個可貴之處」。

(中時電子報)