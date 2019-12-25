大陸國務院辦公廳25日印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》（下稱意見），提出大陸全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300至500萬的大城市落戶條件。

據《新京報》報導，對此，諸葛找房數據研究中心分析師國仕英分析，本次《意見》出台的意義有兩方面，一方面加快小城市城鎮化率及人口流入，促進農村人口逐漸向城鎮轉移，外地人口不斷流入，保證城鎮人口活力；另一方面，全面取消城區常住人口300萬以下城市的落戶限制，對於該類城市的房地產市場有一定程度的利多作用，使該類城市的市場預期有所好轉。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則認為，客觀來說，目前大陸房地產市場面臨著購房需求不足、新庫存壓力開始增加等問題，對於一些三四線城市來說，尤其是人口規模在300萬以下的城市，積極去庫存很重要，此次政策的出發點是為了促進人口流動，但客觀上也會釋放新的購房需求，對於2020年房地產市場的活躍有積極作用，房地產市場不會太悲觀。

(旺報 )