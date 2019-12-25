石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國同意每天減產量大幅提高至210萬桶，但市場普遍對明年油價表現仍不樂觀，甚至認為其減產幅度不足以解決供過於求問題。

國際油市周三因耶誕假休市。周二因減產題材而走高，紐約西德州原油2月期貨價每桶上漲1％收61.11美元，倫敦布蘭特2月期油上漲逾1％收67.2美元。

目前市場對明年國際石油報價基準的布蘭特油價預測區間在59美元到70美元之間。即使以最樂觀預期價位來看，仍顯示油價上漲空間不大。

專家認為油價要達到區間最高值，還得配合供應滅少、全球需求上升和OPEC成員國完全遵守減產協議等才可望實現。

美國能源資訊局（EIA）以全球石油庫存持續增加，尤其明年上半年增加最明顯等因素為由，預測明年布蘭特現貨均價61美元，低於今年平均64美元，西德州均價較布蘭特低5.5美元。

「OPEC＋」（OPEC跟俄國等配合減產國家的統稱）12月初同意每天減產量再增加50萬桶，加上沙烏地阿拉伯自願繼續額外減產40萬桶，讓整體每天減產量從原先120萬桶增加至210萬桶。

專家認為像奈及利亞和伊拉克等OPEC成員向來不遵守減產規定，因此質疑OPEC＋能否達成減產210萬桶目標。

國際金融協會（IIF）認為美加與巴西增產、部份OPEC＋國家不遵守減產協議和全球需求減少，OPEC＋增加減產量可能不足以解決供過於求問題。

其預期明年全球庫存每天增加110萬桶，布蘭特均價從今年64美元下跌至60美元。

儘管美國銀行仍看好布蘭特明年均價達70美元，摩根大通從原先預估59美元調高至64.5美元，但專家估計均價要在77美元到78美元區間，主要產油國沙國的財政預算才能平衡。

(工商 )