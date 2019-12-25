受惠於全球央行相繼實行寬鬆貨幣政策，加上中美貿易戰降溫與英國脫歐等局勢已經底定，激勵今年全球股市牛氣沖天。根據德意志銀行（Deutsche Bank）統計，2019年全球股市市值暴增逾17兆美元。

德銀首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）表示，今年全球股市市值從年初不到70兆美元，如今卻已輕鬆超越85兆美元，直逼90兆美元大關前進。然而全球股市之所以能享有豐收的一年，主要拜貨幣政策寬鬆與全球政治局勢朝向有利發展所致。

(工商 )

#全球 #股市 #美元 #全球股市 #市值