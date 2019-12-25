今年全球股市好牛 市值暴增17兆美元 22:092019/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於全球央行相繼實行寬鬆貨幣政策，加上中美貿易戰降溫與英國脫歐等局勢已經底定，激勵今年全球股市牛氣沖天。根據德意志銀行（Deutsche Bank）統計，2019年全球股市市值暴增逾17兆美元。 德銀首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）表示，今年全球股市市值從年初不到70兆美元，如今卻已輕鬆超越85兆美元，直逼90兆美元大關前進。然而全球股市之所以能享有豐收的一年，主要拜貨幣政策寬鬆與全球政治局勢朝向有利發展所致。 (工商 ) #全球 #股市 #美元 #全球股市 #市值 也許您會感興趣 推薦閱讀 微軟執行長納德拉引領企業再現光芒 04:092019/12/21 全球財經 巨人企業稱霸股市 向台積電靠攏就沾光 19:002019/12/22 財經 今年全球股市漲幅 俄、希爭冠 04:092019/12/22 全球財經 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《證交所》上周外資集中市場買超67.27億元，友達居冠 12:502019/12/23 財經 貿協辦全球六大產業趨勢論壇 助台業者掌握第一手全球商機 20:112019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 鋰電夯 寧德躍創業板市值王 04:102019/12/25 全球財經 全球股市2019年市值大增17兆美元 08:492019/12/25 財經 錢太多了 今年全球股市市值增17兆美元 21:342019/12/25 財經 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 新光大公主拜票被打槍 網嗆1句戳中她要害 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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