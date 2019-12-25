五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日在桃園國際棒球場舉行第4場，邀請「國民歌王」周華健擔任嘉賓，開場帶來〈盛夏光年〉，五月天回顧1999年西門町舉辦第一場大型演唱會和第一次在北京舉辦發片記者會，都是邀請周華健擔任嘉賓站台，不過周華健搞笑說，會答應當嘉賓「剛好住離西門町很近，去北京因為剛好有事」，過去時常忘詞的他，更自虧「謝謝五月天挑〈盛夏光年〉，歌詞只有我不轉彎」，機靈反應讓全場笑翻。

周華健和五月天搞笑互動逗笑全場。（相信音樂提供）
周華健和五月天搞笑互動逗笑全場。（相信音樂提供）

五月天演唱會邀請周華健擔任嘉賓。（相信音樂提供）
五月天演唱會邀請周華健擔任嘉賓。（相信音樂提供）

小時偶像站在眼前，五月天興奮地說「昨天蕭敬騰說我們出第一張專輯時他小六，我今天有機會說『華健哥出第一張專輯我小六！』」，周華健不甘示弱回虧「你留級就留級，還賴在我這」。為了應證自己是鐵粉，一連唱〈心的方向〉、〈讓我歡喜讓我憂〉、〈花心〉等經典曲，主唱阿信爆料「我們第一次看的售票演唱會，就是華健哥『今夜陽光燦爛』演唱會，跟一個長髮飄逸的人」，眾團員笑說「跟瑪莎去看」，惹的周華健和全場粉絲哈哈大笑。

近年林俊傑被稱「會走路的CD」，阿信說「華健哥是會走路的錄音帶」，周華健則幫他更正「其實是會走路的黑膠唱片」，近日周華健推出新專輯《少年The Younger Me》，阿信也擔綱最佳宣傳請粉絲回家按讚，周華健搞笑說「我回去數，沒有三萬我翻臉喔」，最後全場大合唱畢業典禮必放歌〈朋友〉，令現場粉絲回憶瞬間湧上心頭。

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日舉行第4場。（相信音樂提供）
五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日舉行第4場。（相信音樂提供）

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日在桃園國際棒球場舉行第4場。（相信音樂提供）
五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日在桃園國際棒球場舉行第4場。（相信音樂提供）

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日舉行第4場。（相信音樂提供）
五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日舉行第4場。（相信音樂提供）

雖昨為聖誕節但五月天照樣黃腔連環發，原想考驗團員默契，鼓手冠佑放槍忘記順序被團員罰站，阿信事後說「好啦，可以坐就不要站」，而吉他手石頭默默補一句「站起來才能做」，隱藏黃腔讓吉他手怪獸噴笑，貝斯手瑪莎等紛紛追問石頭「欸你兒子多大？」，石頭面露詭笑回「身高嗎？」，讓阿信忍不住大罵「你連自己兒子玩笑都要開，今天的石頭沒有極限」。25日演唱會則由新銳樂團「告五人」擔任開場嘉賓。

(中時 )

#周華健 #五月天 #阿信 #國民歌王 #蕭敬騰 #告五人