五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日在桃園國際棒球場舉行第4場，邀請「國民歌王」周華健擔任嘉賓，開場帶來〈盛夏光年〉，五月天回顧1999年西門町舉辦第一場大型演唱會和第一次在北京舉辦發片記者會，都是邀請周華健擔任嘉賓站台，不過周華健搞笑說，會答應當嘉賓「剛好住離西門町很近，去北京因為剛好有事」，過去時常忘詞的他，更自虧「謝謝五月天挑〈盛夏光年〉，歌詞只有我不轉彎」，機靈反應讓全場笑翻。

周華健和五月天搞笑互動逗笑全場。（相信音樂提供）

五月天演唱會邀請周華健擔任嘉賓。（相信音樂提供）

小時偶像站在眼前，五月天興奮地說「昨天蕭敬騰說我們出第一張專輯時他小六，我今天有機會說『華健哥出第一張專輯我小六！』」，周華健不甘示弱回虧「你留級就留級，還賴在我這」。為了應證自己是鐵粉，一連唱〈心的方向〉、〈讓我歡喜讓我憂〉、〈花心〉等經典曲，主唱阿信爆料「我們第一次看的售票演唱會，就是華健哥『今夜陽光燦爛』演唱會，跟一個長髮飄逸的人」，眾團員笑說「跟瑪莎去看」，惹的周華健和全場粉絲哈哈大笑。

近年林俊傑被稱「會走路的CD」，阿信說「華健哥是會走路的錄音帶」，周華健則幫他更正「其實是會走路的黑膠唱片」，近日周華健推出新專輯《少年The Younger Me》，阿信也擔綱最佳宣傳請粉絲回家按讚，周華健搞笑說「我回去數，沒有三萬我翻臉喔」，最後全場大合唱畢業典禮必放歌〈朋友〉，令現場粉絲回憶瞬間湧上心頭。

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日舉行第4場。（相信音樂提供）

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日在桃園國際棒球場舉行第4場。（相信音樂提供）

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會25日舉行第4場。（相信音樂提供）

雖昨為聖誕節但五月天照樣黃腔連環發，原想考驗團員默契，鼓手冠佑放槍忘記順序被團員罰站，阿信事後說「好啦，可以坐就不要站」，而吉他手石頭默默補一句「站起來才能做」，隱藏黃腔讓吉他手怪獸噴笑，貝斯手瑪莎等紛紛追問石頭「欸你兒子多大？」，石頭面露詭笑回「身高嗎？」，讓阿信忍不住大罵「你連自己兒子玩笑都要開，今天的石頭沒有極限」。25日演唱會則由新銳樂團「告五人」擔任開場嘉賓。

(中時 )