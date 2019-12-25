蘇花改將於明年1月6日全線通車，據了解，行政院已同意台9線蘇花公路安全提升計畫，擬再砸360億元補強剩餘路段，預計2030年完工。

據悉，交通部公路總局已經做了東澳至南澳、和平至和中，和仁至崇德的改線可行性研究，朝向另闢路線的方式，挖隧道、蓋高架橋，相關路線已經找好，行政院12月20日已原則同意。

交通部官員指出，蘇花路段改善後即將通車，但還有21公里的路段還未改善，包括東澳至南澳、和平至和中、和仁至崇德路段。官員說，以大清水路段以南為例，有可能在極端氣候狀況下預警性封閉，颱風來有可能落石封閉，蘇花改24小時服務可能打折，基於這樣的考慮提出蘇花安提升計畫，不是說蘇花、蘇花改不好，但確實還有能改善的地方。

按契約來看，蘇花安的期末報告預計明年6月才會出爐，和平至崇德路段更要等到明年底，但交通部11月已經將案子送交行政院，行政院也原則同意。

根據公路總局規劃，東澳至南澳11公里未改善路段，其中9.4公里擬用隧道與高架橋改善；和平至和中5.7公里未改善路段，擬做4.8公里的高架橋；和仁至崇德14公里未改善路段，擬分別做2.4、2.5公里的短隧道，但也不排除採用長隧道，但整體經費會增加100億左右。

官員表示，東澳至南澳、和平至和中路段可能採走海線方式，由於離台鐵的路線很近，地質不用重新鑽探，降低不確定風險。

(中時 )