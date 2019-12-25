隨著2019年即將走到尾聲，許多家信用卡的回饋也面臨是否持續優惠，不過今年到底誰能被稱為是「神卡」，就有網友提問，該選用哪張信用卡作為主力？貼文一出馬上引發網友熱烈討論，豈料有幾張信用卡一致被推爆。

有網友在PTT 論壇「女孩版」貼出一篇以「請問大家信用卡都是用哪一張當主力？」為題，「大家目前使用的信用卡當中，最常用的是哪一張呢？，能不能推薦一下，感謝，為什麼會選那張當主要用的信用卡呢？」

文章一出，網友紛紛留言表示，「玉山Pi + 玉山Ubear」、「玉山Ubear +台新黑狗」、「大戶+台新黑狗」、「玉山ubear +台新黑狗＋玉山PI」、「永豐無限、國泰無限，就兩張」、「玉山三劍客，pi卡，ubear卡，玉山玉璽卡」、「LINE PAY綁玉山Ubear(5%)、Richart GOGO、一般消費玉山Pi 2.5% 主要是這3張」。

根據網友所一致推薦的「玉山U Bear卡」、「玉山Pi拍錢包信用卡」，加上台新@GoGo卡(又稱黑狗卡)，與同是Richart系列的台新FlyGo卡(又稱飛狗卡)並稱為「雙狗神卡」，成為網友最頻繁點名的信用卡之一。

此外，今年爆發的華航走私菸免稅菸品一案，國安局少校吳宗憲利用總統蔡英文出訪專機刷卡買菸，原本外傳是利用玉山家樂福聯名卡，後有媒體報導，內情人士透露其實是能累積點數的玉山Pi拍錢包信用卡。

由於該張信用卡只要繳稅金額在20萬元以內就享有1%P幣回饋，被譽為今年繳稅神卡今年4月更打出與許多連鎖通路合作，並搭配點數折扣消費，建構起以P幣生態圈，逼得中國信託LINE Pay卡於4月底宣布，將LINE Points的限時回饋項目改成一般點數回饋，直接打響信用卡累積點數之戰。

玉山金日前公布2019年11月自結盈餘，單月稅後盈餘14.0億元，累計前11月稅後盈餘188.9億元，較去年同期成長18.4%，創下歷年同期新高，EPS為1.63元。玉山金也靠著信用卡刷卡金額、房貸放款和電子支付等業務持續成長，有望達到全年稅後盈餘突破200億元的紀錄。

★中時電子報關心您：抽菸有礙健康！

(中時電子報)