貪腐官司纏身的以色列總理納坦雅胡，明天將遭遇他主政10年來最艱鉅的挑戰。國會議員薩爾本月稍早向納坦雅胡正式逼宮，宣布參加聯合黨黨魁選舉，投票將在明天舉行，以決定下次大選由誰來帶領該黨。

儘管聯合黨內部出現雜音，認為薩爾發動政變，但因納坦雅胡身扛3項貪腐指控，加上近來兩項選舉該黨無法拿下決定性勝利，都讓70歲的納坦雅胡在黨內危機重重。雖然外界認為，薩爾要挑戰成功的機率不高，不過他在短期間內已得到不少黨內同僚支持。

以色列今年4月、9月各舉行一次大選，但都因為無法籌組政府而重選，明年3月2日再次舉行國會選舉，這是12個月內第3次，堪稱史無前例。薩爾的進攻主軸著重在，納坦雅胡沒有能力組成政府，才會導致當前政治麻痺的亂局。

薩爾說，「他（納坦雅胡）失敗2次了，但失敗不是因為聯合黨的問題，如果我們不做出改變，我們恐怕就會贏來左派政府。」

(中時 )