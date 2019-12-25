選戰進入倒數階段，為了吸引選民目光，新北市立委候選人紛紛推出獨特競選小物，拚人氣也拚巧思。國民黨新北市第十選區林金結推出超可愛青蛙造型「手壓扇」、民進黨第十一選區候選人張銘佑則推出「必勝達摩」存錢筒，大家各出奇招，就為爭取更多選民支持。

林金結此次推出的「手壓扇」，只要輕輕按壓即可啟動，還特別設計成青蛙造型，可愛又實用，共3種顏色，參加造勢場合的大朋友、小朋友通通搶著要，林金結競選總部一共製作10萬支，短短2周即被秒殺。

張銘佑的競選小物，是前行政院長游錫堃特別贈送的吉祥物「必勝達摩」，此不倒翁象徵著堅毅不屈的精神，期盼能翻轉大文山為鄉親贏得更好的未來。

國民黨第十一選區候選人羅明才相當重視長者健康，製作大量按摩球，發送給當地民眾，羅明才還會趁著早上去公園運動時，親自解釋按摩球用途，讓收到的長者都覺得「揪甘心」。

(中時 )