12月25日行憲紀念日放假日被取消，資深媒體人趙少康在《觀點》中怒拍桌，都是要怪前總統陳水扁，把它取消，讓年輕人無法去狂歡，但年輕人竟對民進黨這件事無感。

趙少康在Youtube政論節目《趙少康x尹乃菁觀點》中表示，本來今天是「行憲紀念日」，要放假的，都是怪阿扁，阿扁把它改去放228，把這天取消了，對年輕人特別有影響，年輕人在24日晚上原本可以去狂歡、通宵達旦、跳舞之類，昨天可以去玩，今天就放假。那現在不放假就沒什麼好玩了，因為你第二天還要上課、考試。這件事他每年都罵，他覺得年輕人對民進黨居然無感，年輕人應該很氣啊。

趙少康還爆料表示，馬英九當總統時就跟馬建議，12月25日行憲紀念日應該要放假。馬回應說，若是放假，那佛教佛誕節也要放怎麼辦？伊斯蘭教放了？那統一教怎麼辦？道教怎麼辦？其他的教也要放，所以都不放。趙少康認為，馬英九太謹慎了。而陳水扁說取消就取消，就改放228，馬英九不敢不高興，228在台灣變成很神聖，敢不放嗎？馬英九應該恢復12月25日放假，228也可照放，歐美對耶誕節都重視，多放一天，有什麼關係？

網友回應表示，「12/25是行憲紀念日，剛好是聖誕節。」、「行憲紀念日挺值得紀念的。」、「行憲紀念日該放... 保證有一堆年輕人的票！」

(中時電子報)