得知美軍準備離開阿富汗，塔利班組織的行為愈來愈猖狂，阿富汗警方發言人周三說，塔利班在阿富汗西部伏擊了一支和平車隊，綁架了26名和平運動成員。

美聯社報導，阿富汗法拉省(Farah province)省警察發言人莫希卜( Mohibullah Mohib.)說 週二，塔利班在巴拉布盧克地區(Bala Buluk)發動伏擊，他們逼停六輛車，然後挾持了這支車隊，把所有人開到一個未知的地方。

莫希卜說，這些和平運動成員在阿富汗各個鄉村組織活動，主要是訴求愛與和平，不過顯然他們沒有自我保護的能力。警察正在尋找車隊，也試著找尋塔利班的窩點。

但是，和平運動成員，阿富汗人民和平運動的比斯米拉·瓦坦多斯（Bismillah Watandost）表示，塔利班在法拉的襲擊中綁架了27名成員，與警方所說的26名，略有出入，現在無法立即核實。

塔利班並沒有出面承認犯案，至少目前還沒。瓦坦多斯說目前該省的部落長老，正在試著以族長的身分與塔利班代表聯絡，以釋放被綁架的同伴。然而此地區電話線路不暢，就算有誠意，雙方也很難溝通。

美聯社報導，塔利班的勢力還在擴張，目前幾乎已控制著阿富汗的一半，是自2001年美國推翻塔利班政權後，最糟的情勢。他們幾乎每天都對阿富汗軍警單位、美軍部隊發動各種襲擊，儘管他們也答應與美國特使舉行和平會談，然而他們是邊打邊談。

(中時電子報)