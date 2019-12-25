新生代人氣樂團「傻子與白痴」新歌〈HoydeA〉MV，由新銳導演林昱夆掌鏡拍攝，特別請到金鐘視帝吳慷仁擔任男主角，不但頂著低溫嘗試挑戰舞蹈，更有豐富內心戲，讓原本就散發微醺感的歌曲節奏，加速迷幻感，更讓團員直呼「把這首歌變太帥了」，吳慷仁也大讚傻子與白痴的音樂很有魅力，讓團員受寵若驚。

〈HoydeA〉靈感來自政大附近名叫「HOYDEA」酒吧，鼓手維均讀政大時是常客，歌曲歌頌一段逝去青春與無憂慮的⽇⼦。沒想到推出新專輯後，不少歌迷特地前往酒吧，讓酒吧一夕爆紅。

傻子與白痴跟吳慷仁一起合作拍MV。（相知音樂提供）

MV拍攝場景選在日式老屋「金錦町」，當天從傍晚五點一路拍到隔天清晨天亮，當天氣溫降到13度，但吳慷仁還是相當敬業，完全投入在音樂節奏，每個肢體動作與眼神，都表現出難以忽視的強大氣場；他還特別嘗試舞蹈動作，跟女主角詹子萱有段精彩的雙人舞，吳慷仁表示：「過去鮮少有機會跳舞，這次編舞老師的幫忙，讓我跳了一段這麼美的舞，也算是圓夢。」

第一次與吳慷仁見面的傻子與白痴，紛紛被他專業的演出都感到佩服不己，紛紛叫吳慷仁「慷仁哥」、「慷仁老師」，吳慷仁親切說「不用叫我哥，叫我阿仁就好」展現親民個性，拍攝結束後，傻子與白痴特別送上簽名CD，吳慷仁特別稱讚「音樂很好聽」讓五位團員又驚又喜。

(中時 )