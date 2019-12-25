重慶市一處購物商場在平安夜(24日)發生一起離奇的墜樓意外，一名男子墜樓砸到兩名路過女高中生，最後三人同赴黃泉的不幸意外，警方正深入調查中。

綜合陸媒報導，有目擊者透露，當時看見一名男子從商場高處墜地活生生的砸中2名路人。墜樓的李姓男子31歲，研判是輕生。而兩名無辜的死者則為該區就讀的高三女學生。3人都回天乏術。

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