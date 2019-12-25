男平安夜墜樓砸中2女高中生 3人疊一起死 22:532019/12/25 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名男子墜樓砸到兩名路過女高中生，最後三人同赴黃泉的不幸意外。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 重慶市一處購物商場在平安夜(24日)發生一起離奇的墜樓意外，一名男子墜樓砸到兩名路過女高中生，最後三人同赴黃泉的不幸意外，警方正深入調查中。 綜合陸媒報導，有目擊者透露，當時看見一名男子從商場高處墜地活生生的砸中2名路人。墜樓的李姓男子31歲，研判是輕生。而兩名無辜的死者則為該區就讀的高三女學生。3人都回天乏術。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #墜樓 #3人 #男子輕生 #兩名 #平安夜 #輕生 #路人 #女高中生 #不治身亡 #離奇 #壓死人 #砸死人 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》平安夜的省思-談當前台灣政經情勢 04:092019/12/22 財經要聞 信義鄉耶誕晚會平安夜登場 洋溢布農風情 19:112019/12/23 生活 泰雅族棒擊樂團驚艷世界旅人 三語吟唱平安夜 19:552019/12/23 生活 港警稱平安夜不封路 「民陣」元旦遊行亦獲不反對 23:502019/12/23 兩岸 平安夜 賴神、龍介仙現身桃園 04:102019/12/24 地方新聞 平安夜前夕 陸美談判氣氛正面 09:122019/12/24 財經 警局平安夜 長輩、小孩都來報佳音 12:372019/12/24 社會 巴逢轉中颱 鄭明典：平安夜颱風有點強 18:192019/12/24 生活 平安夜蘭桂坊警車戒備 政總現水馬陣 20:532019/12/24 兩岸 五月天平安夜開唱 呼籲台下男粉「不要鬧出人命」 21:452019/12/24 娛樂 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 女喝醉搭車「葡萄乾」突然癢癢的 竟是隔壁癡漢在搓乳 - 社會 男平安夜墜樓砸中2女高中生 3人疊一起死 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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