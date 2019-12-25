2019年台北城市盃青少棒賽今（25）日進行最後一天賽事，壓軸的冠軍戰日本名古屋以12比7擊敗日本瀨戶，兩隊分居冠亞軍。新北二重以13比6勝北市長安，二重拿下季軍、長安殿軍。名古屋隊「二刀流」小將五島幹士獲選大會MVP，長安劉俊緯打擊率7成14則為「打擊王」。

台北市長安國中劉俊緯（中）獲得大會打擊獎第1名。（台北市棒球協會提供／廖德修傳真）

日本名古屋的五島幹士（中）獲頒大會「最有價值球員獎」（MVP）。（台北市棒球協會提供／廖德修傳真）

準決賽日本名古屋以9比4勝新北二重，日本瀨戶以13比0提前在第4局擊敗北市長安，冠軍戰就由名古屋與瀨戶對壘。打完前3局名古屋以4比2領先，差距並不大。但第4局名古屋發動猛攻，一舉攻下5分；並在第7局趁對方中繼投手不穩再奪3分，終場就以12比7獲勝，拿下本屆城市盃冠軍。

賽後名古屋球員拿著因流感不克前來台灣的兩位隊友球衣一起衝上投手丘，享受冠軍滋味。輸球的瀨戶小選手則哭成一團，直說這場比賽沒打好，輸得很可惜！

名古屋總教練半田安利表示：「拿到冠軍很開心！這次收穫滿滿，其實球隊已經來過這麼多年，特別是有些當年打過城市盃的小朋友，後來還加入日本職棒。」

賽後公布個人獎，打擊獎第1名由北市長安劉俊緯以7成14的高打擊率拿下，他特別感謝教練：「這次調整的很好，要謝謝教練幫忙；還要在守備下功夫，未來希望可以去穀保家商繼續打球。」

「最有價值球員獎」（MVP）由日本名古屋能打能投的五島幹士獲得，他謙虛表示：「最感謝的就是隊友，因為有他們才能來到這裡，並且拿到冠軍。」同樣是「二刀流」的他，最喜歡的球員是日本職棒歐力士猛牛隊的山本由伸。

(中時 )