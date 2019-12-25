蔡英文總統連任辦公室今天發布跟插畫家 A RAY 合作、專屬於Instagram 平台的AR 濾鏡遊戲「TAIWAN WIN」，發言人顏若芳表示，這款充滿台灣元素的互動濾鏡遊戲，連知名 YouTuber 阿滴等人都玩到欲罷不能，希望能夠透過輕鬆的互動形式，提醒網友記得2020年1月11日要記得買車票回家投票。

顏若芳表示，這是小英總統首度嘗試 Instagram AR濾鏡這樣的創新數位媒材，透過Instagram使用者以年輕網友居多的分眾特性，推出互動AR濾鏡遊戲，讓大家在 2019年末感受「TAIWAN WIN」的歡樂氣氛。大家只要到小英總統的Instagram主頁面，就可以在分頁中找到此款濾鏡，用限時動態的發文，一起來挺小英。

她說，這款「TAIWAN WIN」AR濾鏡不僅能動態偵測到網友們的臉部移動，同時還能操控螢幕中的小英插畫人像左右移動。網友只要移動小英插畫人像，並接下螢幕中掉落的珍奶、蚵仔煎、滷肉飯、藍白拖、茄芷袋 ... 等各種代表台灣元素的美食或物品，就可以獲得積分。顏若芳也透露遊戲中的絕招，就是一定要接下閃亮發光的台灣圖案，就能一次拿下高分！

此外，大家在遊玩互動的過程中，可以看到像是平權彩虹旗幟，另外也有提醒大家要記得返鄉投票的車票，不只感受到台灣自由、人權、民主等美好價值，也能在不斷增高的難度中，感受刺激樂趣。

(中時 )