歷時8年，農委會特生中心與公路總局、高公局合作，匯集全臺16萬筆動物路殺時空資料，歸納出116個動物路殺好發路段。開發出全球第一個具有路殺熱點路段提醒功能的APP及導航系統，讓每一個用路人都能透過實際行動，當行經動物路殺好發路段時，提高警覺或減速慢行，保護了野生動物的生命也提升所有人的用路安全。

特生中心表示，日前完成全臺動物路殺資料分析，依序以容易導致交通事故的中大型哺乳類動物、保育類物種、非保育類但容易在短時間內發生大量路殺的物種，以及常有動物聚集的路段四個原則，歸納出全臺116個容易發生動物路殺的路段。石虎、穿山甲、白鼻心、臺灣獼猴、領角鴞、陸蟹、青蛙、斑龜和遊蕩犬通通入列。

特生中心說，半年來經過多次的溝通和細節討論，聯捷創新股份有限公司以其專長的汽車語音助理技術，開發了「Omnie Cue道路情報通APP」，以語音播報的方式，提前讓使用者知道即時路況和動物路殺好發熱點，提醒用路人減緩車速或提高警覺。

特生中心表示，即日起將完全公開此資料圖層，尋求各式跨界合作，竭誠歡迎任何企業、團體或個人下載使用此資料，並透過創意發想將之產品化，落實到日常生活中。在此呼籲願意深耕臺灣、提升用戶行車安全的汽機車廠商，也能儘快將此項資料建置到新出廠的汽機車導航系統中，讓所有的人和動物都能快樂出門、平安回家。

公路總局表示，2019年已分別在苗栗縣和南投縣多個路段進行石虎路殺改善工作，省道台7線北橫公路的瀕危蛇類路殺改善亦已開始。2020年更將全面推動省道養護巡查暨路死動物紀錄，全面盤點轄管道路並逐步改善和減緩動物路殺的發生。

(中時 )