耶誕假期的香港持續沉浸在反送中抗爭的激情之中，許多想要在假期中放鬆身心的香港居民則選擇離境到其他地方休假旅遊。其中與香港接壤的深因地利之便受到不少遊客青睞，12月25日深圳灣口岸爆出大量以香港居民為主的入境旅客，入境大廳被擠到爆棚。陸媒指出，耶誕公眾假期中，深圳各大商圈景點與珠三角地區旅遊區推出許多優惠專案，吸引了大量香港民眾前往。

據《深圳特區報》報導，12月25日和26日是香港耶誕節公眾假期，假期首日受深圳各大商圈優惠酬賓、熱門景區特色活動及珠三角地區特色旅遊專案吸引，大批香港居民選擇前往內地遊玩休假。

報導說，當天口岸一開閘，大批香港居民便湧入大廳。來自香港屯門的林老伯告訴記者：「身邊有很多朋友都計畫聖誕假期來深圳，所以一早就過關，怕人多啦！」

至當日上午8時許，入境大廳已有大批香港居民湧入，形成客流高峰。深圳灣邊檢站雖早已打開全部查驗通道，但持續激增的入境旅客，還是很快擠滿了整個查驗大廳。深圳灣邊檢站根據現場情況，將出境大廳臨時查驗台也調撥至入境大廳，全力驗放入境旅客。至上午10時許，入境大廳客流達超飽和狀態，至11時許，客流才逐漸平穩。

報導說，據深圳灣邊檢站指出，截至當日中午12時，深圳灣口岸共查驗出入境旅客逾5萬人次，其中入境方向4.2萬人次，較去年同時段客流增長達45%。

深圳灣邊檢站提醒，12月26日深圳灣口岸還將迎來客流高峰，其中入境客流高峰預計集中在7時30分至11時，出境客流高峰預計集中在15時至20時。出入境旅客應根據行程安排選擇合適口岸、時段錯峰出行。

今天在香港街頭從中午開始仍有多區出現示威抗爭與警方對峙的場面，包括旺角、銅鑼灣、九龍灣等地，至夜間已有多人在與警方零星衝突中被捕，港警亦發射多枚催淚彈並使用胡椒噴霧。港警表示，在24日平安夜晚，警方在示威活動中共逮捕了105人。

港府入出境主管當局亦指出，24日入境香港的旅客較過去下滑24.1%，尤其是從大陸入境的人數同比更大跌48.4%，顯示旅遊業受到示威活動影響最大。

(中時電子報)