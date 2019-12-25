國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅組成的「耀正毅」連線，明天將第三次開「民進黨的暗黑網軍」記者會，公布民進黨中央的二代網軍計劃，由曾任職民進黨新境界文教基金會的網路高手操盤，進行打藍、黑韓、抹紅媒體的行動。邱毅說，韓國瑜會變成「草包」，在年輕族群居於弱勢，就是二代網軍對蔡英文立下的「戰功」。

邱毅指出，民進黨2018年由南風整合行銷公司進行網軍作戰，簽約期為去年3月中旬到11月底，但民進黨去年底九合一仍大敗，因此改由曾任職新境界文教基金會的一位網路超級高手，另組一家3個字的公司，與民進黨中央合作進行網路戰。

他說，該位網路高手極會操縱議題，過去就透過網路帶風向，製造國民黨馬英九、吳敦義、朱立倫及王金平的矛盾，使其心結越深；部分媒體被抹成紅媒，主要也出自其手。而該位高手在今年幫民進黨中央組建網軍之後，韓國瑜從去年底當選高雄市長的高人氣，被利用各種議題一路打成「草包」，就出自其手。

邱毅表示，該位他明要天的公布的人士，操作手法就是用網軍在各大社群帶風向，再由綠媒接力報導、評論，發酵議題；先前有一位偽裝藍營網路操盤手的假韓粉「應鳴天」事件，就與該人士有關。

耀正毅連線明天將公布民進黨二代網軍。（黃福其攝）

(中時 )