儘管叫車服務業者優步（Uber）和Lyft上市後表現遠遠低於預期，但2019年整體IPO市場漲勢依然強勁，漲幅超越標普500指數，後者可望創下6年來最大漲幅紀錄。

研究機構Renaissance Capital追蹤一籃子新上市公司的IPO指數，2019年漲幅達33％，領先標普500指數29％的升幅。

Renaissance指出，在2019年赴公開市場籌資的公司中，超過半數目前股價高於IPO價格，相較於2018年的四成。

美股2019年漲勢凌厲，IPO市場漲幅超越大盤，反映多數企業上市後表現不俗。標普500指數到年底封關的漲幅若是達29.6％，將創下2013年來最佳成績，若漲幅超過該水準，將寫下1997年來最佳紀錄。

Renaissance主管史密斯（Kathleen Smith）表示：「市場殷殷期盼優步和Lyft上市，但兩家獨角獸公司掛牌後股價跌多漲少，促使共享辦公室服務業者WeWork取消在9月上市的計畫。但除了這些令投資人失望的案例，2019年IPO市場表現算是可圈可點。」

史密斯指出，投資人擔心優步和Lyft的獲利前景，以致股價遲遲無法擺脫頹勢，兩家公司股價較IPO價格大跌逾30％。WeWork甚至無緣踏進IPO市場，該公司至今仍無獲利，而且高估值不一定代表前景明亮，讓投資人卻步。

Airbnb和DoorDash計劃在2020年上市，預料投資人將嚴格審視兩家公司的獲利能力。然而擁有穩健的商業模式，而且能獲利的企業，依然能獲得投資人青睞。根據Renaissance數據，生技醫藥公司Karuna Therapeutics為2019年IPO的最大贏家，自6月上市以來股價狂飆380％。

此外，植物肉製造商Beyond Meat亦是2019年的IPO贏家之一，股票掛牌迄今大漲200％。

(工商 )