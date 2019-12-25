現在已經可以看到台灣有不少外國人長期旅居，知名法國YouTuber酷指出，在法國人眼裡，台灣人有某些行為讓他們覺得很奇怪，其中一點，法國人完全無法理解台灣人連腳程2分鐘的路也要騎機車，對此，網紅博恩反擊，台灣又不樣法國人工資高，還能悠閒喝咖啡走去上班。

酷邀請了同樣來自法國的YouTuber路易、安娜、元元以及台灣代表博恩。他提到，台灣人不論距離多近都要騎機車，但法國人習慣走路，就算要走到20分鐘也都願意，這讓所有在場的法國人都無法理解。對此，博恩解釋，台灣夏天熱、冬天濕又冷，主要是想節省通勤時間，他吐槽，「台灣又不像法國工資高，還能悠閒喝咖啡走過去」。

聽完這樣的解釋，讓一旁法國人都慚愧了起來。另外，其他法國人無法理解的行為還包含，台灣女生愛用娃娃音、台灣人愛搶著請客、台灣人超愛排隊以及看到外國人都要講英文。

(中時電子報)