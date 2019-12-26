俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，他的助手和反貪腐基金會成員謝維迪諾夫被政府強行徵召入伍並送至北極圈偏遠空軍基地服役，這無異是綁架和非法監禁。

路透社報導，反貪腐基金會（FBK）專案經理謝維迪諾夫（Ruslan Shaveddinov）在莫斯科的公寓23日遭破門和斷電，手機SIM卡被遙控停用，他則遭到逮捕。

謝維迪諾夫昨晚在新地島（Novaya Zemlya）一座偏遠的軍事基地再次露面。那是莫斯科以北約2000公里一個天寒地凍的群島，位於北極海，島上有一個防空飛彈部隊。

納瓦尼表示，謝維尼諾夫稍早試圖以醫療為由，對徵兵提出申訴。他今天藉用別人的手機打了一通電話。

謝維尼諾夫說，他被告知，在服兵役的一年期間不許擁有手機；並說，當局還指派另一名士兵隨時跟著他，以監控他的一舉一動。

納瓦尼表示，謝維尼諾夫的律師將對他被徵兵提告，並將指控，為他是遭到非法綁架和監禁。

納瓦尼在社群媒體寫道：「入伍服役儼然成了關押百姓的一種方式。」

異議人士將謝維尼諾夫所受待遇比擬為沙俄和前蘇聯時期將政敵流放到偏遠地區的作法。

謝維尼諾夫是納瓦尼2018年挑戰現任俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）大位敗陣的選戰幕僚之一，他也是納瓦尼線上頻道的主持人，並協助管理納瓦尼基金會專案事務。該基金會專門發布有關國家官員和掌權人士弊案調查消息。

(中央社)