侯佩岑難得曬一家四口全家福。（圖／翻攝自侯佩岑臉書）

甜姐兒侯佩岑和證券公司副總裁黃柏俊結婚8年，陸續生下2個兒子Ian、Ethan，一家四口生活幸福美滿。近日適逢聖誕佳節，她首次曬出一家四口照，除了氛圍溫馨滿溢，不少網友發現老公一個小動作超甜蜜。

照片中，一家四口都穿著同樣的黑紅格紋的親子睡衣，侯佩岑抱著小兒子Ethan，老公則抱著Ian，四人都露出開心笑容，尤其，網友發現黃柏俊雖然抱著孩子，但從窗戶反射的倒影，仍可看到他還是空出一隻手摟著侯佩岑，小細節大秀恩愛，讓網友看了直呼超幸福。

(中時電子報)