香港反修例示威者，25日繼續在多區商場聚集示威。示威者及市民與防暴警察對峙，期間多名示威者被逮捕， 至深夜港警採取包圍戰術，截查數十人證件，速龍小隊還在旺角彌敦道及亞皆老街十字路口發射胡椒球槍，嚇阻示威者。

東網報導，25日下午3時許，銅鑼灣時代廣場就有人高喊口號，部分示威者穿上聖誕老人或動物服飾，在商場內外徘徊，商場內的宣傳攤位提早結束。

另外，旺角朗豪坊近4時亦有戴口罩人士聚集和叫口號，商場保安在場監察情況，而美心集團旗下部分餐廳的職員，就收拾餐廳用品和設備，以防被破壞。防暴警則在下午起在街頭加強戒備，3名少女在西洋菜南街、山東街交界被防暴警察截查，搜出3個防毒面罩和黑色衣物，期間警員和途人發生口角，有警員一度舉起胡椒噴霧，3人最終被放行，附近的卓悅分店已提早打烊。

傍晚時分，朗豪坊外有市民指罵警員，多名防暴警和速龍成員從封鎖線內衝出，打算拘捕該名人士，混亂間有警員指有途經的市民與他碰撞，指自己被衝擊，向人群施放胡椒噴劑，最少兩名白髮男子被正面噴中，需要在場急救人員協助沖洗。

隨後警方在旺角朗豪坊附近釋放催淚煙，期間制服多人，並舉起藍旗及黑旗示警，呼籲在場人士離開。

到了晚上七時許，警員再在砵蘭街制服至少兩人，接著從朗豪坊對開一段砵蘭街向亞皆老街方向快速推進，並拘捕多人，期間曾施放胡椒噴霧。在九龍灣德福廣場，約百多人在商場游走，元氣壽司分店提早打烊。

晚上九時許，大批防暴警從九龍灣站進入德福廣場，有兩人被制服，期間曾施放胡椒噴霧。德福廣場的示威者及市民與防暴警察對峙，期間有人疑向警方投擲咖啡罐，防暴警揚言再發生會發射橡膠子彈。警方又在德福廣場拘捕多名示威者。

晚間10時許，旺角的防暴警採取包圍戰術，把砵蘭街兩頭封住，截查數十人證件，還有速龍小隊在旺角彌敦道及亞皆老街十字路口發射胡椒球槍。

(旺報 )