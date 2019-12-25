永康區一處工廠傳出火警，消防人員全力灌救滅火。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南永康區富強路一處工廠今天上午10點半傳出火警，由於火舌猛烈，迅速延燒，台南市政府消防局共調派42輛各式消防車、106名消防人員投入灌救，因塑膠原料致火勢更難控制，直到中午約12點24分將火勢撲滅，打火兄弟更涉險救出ㄧ人，事後卻遭民眾質疑搶救不力、指揮失能，消防局喊冤強調「絕非事實」，無奈說：這樣以後誰還敢奮力救火？

現場指揮官第五救護救災大隊黃輝林表示，該倉庫堆放塑膠棧板，火勢一發不可收拾，當第一梯次消防人員抵達現場時，工廠已全面燃燒，火載量大且因輻射熱猛烈延燒到鄰近廠房，指揮官立即指示所屬周界防護，隨即佈署3水線阻隔並架設砲塔設水防護，並在第二面及第三面部署防護水線，並順利破門救出一名男性民眾，於11點58分獲得控制，12點24分火勢熄滅。

辛苦打火救災卻遭質疑，義消難掩無奈，消防局也特別澄清，強調消防人員毫無懈怠還救出一名男子，也盼望外界對消防隊員多鼓勵、莫打擊士氣。

(中時 )