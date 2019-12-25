財團法人台北市交通文教基金會25日晚間在晶華酒店舉辦30周年慶，現任董事長張家祝表示，未來基金會努力在交通方面做出貢獻。前行政院長、交通部長毛治國致詞時談到歷任交通部官員耗費心力，建立重大資本投資建設審核程序，近兩年卻遭到挑戰，感嘆「創業維艱，守成不易」。

在場交通部官員指出，重大交通建設都是超巨額投資，過去幾十年交通部經過一再研議，制定出嚴密的審核程序，但是近年政府提出的高鐵南延屏東或延長到宜蘭，都未按程序處理，毛治國才會感到憂心。

今晚酒會，前交通部長郭南宏、劉兆玄、毛治國、陳建宇，前交通部次長張邱春、前民航局長林志明、前觀光局局長賴瑟珍等與多位現任交通官員、學者專家與業界領袖出席活動，張家祝希望大家貢獻專長，集思廣益，想想基金會未來能做些什麼。

交通文教基金會是民國77年由當時的台北市交通局局長譚木盛、學者張家祝、曹壽民、台北市議員潘維剛等幾位關心都市交通發展、交通政策以及交通安全的學界、政府部門、民意機構、以及業界之交通專業與熱心人士，捐資創設成立。

基金會設立為推展全民交通教育，致力於（一）推展全民對行的認知；（二）鼓勵學者進行交通教育之專案研究；（三）結合交通當局、學者、及民意從事交通教育之研討及尋求解決可行之方案；（四）擴大全民交通安全及秩序教育；以及（五）交通及社會弱勢關懷相關事宜。

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