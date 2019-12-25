中國大陸將自明年1月1日起實施密碼法，而就在這部法律通過的前兩天，中共總書記習近平明確表示將加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，外界引述專家分析說，密碼法正是為了控制區塊鏈而部署。

《中央社》報導，大陸全國人大常委會會議10月26日通過《密碼法》，將自2020年元旦開始實施。有大陸網民認為，未來「在法律武器強大保障下」，目前「被病毒+木馬+黑客（駭客）頻繁盜號的慘痛經歷」將成為過去式；但是這部法律所指的「密碼」卻非日常所用的密碼。

報導指出，大陸的密碼法（Cryptography Law）所稱的密碼是指「採用特定變換方法對訊息進行加密保護、安全認證的技術、產品和服務」。專家分析說，一般人生活中使用的密碼實際上是「口令」，而非密碼法中所指的「密碼」；輸入的連串字符只有透過密碼運算得出另個結果並藉由這個結果驗證輸入者是否為合法用戶時，口令才變成密碼。

中國大陸制訂的密碼法共分5章、44條，其中將密碼界定為「核心密碼」、「普通密碼」和「商用密碼」。核心密碼和普通密碼用於保護國家秘密資訊，屬於國家秘密，密碼管理部門依照密碼法和相關法律、法規，對核心密碼和普通密碼嚴格統一管理；商用密碼用於保護不屬於國家秘密的資訊，公民、法人和其他組織可依法使用商用密碼保護網路與資訊安全。

陸媒對此解讀說，密碼技術在區塊鏈技術中扮演身分認證、數據校驗及隱私保障等功能，因此密碼法的通過也被視為助力區塊鏈發展。

外媒和港媒分析，習近平日前才強調加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，顯見「密碼法」原本就屬於官方區塊鏈政策的一環。分析指出，中共當局已預見區塊鏈等資訊加密技術對政權的影響性，密碼法正是防患於未然。

報導說，去年震驚大陸的「長生生物疫苗案」，其相關資料曾上傳到公共區塊鏈平台「以太坊」（Ethereum），導致中國網管無法刪文，用戶可隨時隨地瀏覽，無疑引起了北京當局的注意。針對區塊鏈的「抗審查能力」，密碼法第12條列明訂使用規定與罰則。

時事評論員唐靖遠對港媒表示，北京要的區塊鏈是資料高度集中的「偽區塊鏈」，如此才能「操縱數據和管控被連接到中共區塊鏈上的機構和個人」。在北京當局宣稱將推出虛擬貨幣之際，卻一直拒絕承認比特幣，這意味著大陸計畫打擊那些控制不了的區塊鏈公司。在此前提下，密碼法無疑是一把利劍。

(中時電子報)