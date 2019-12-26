美國疾病管制暨預防中心（CDC）歷經數月調查，終於替全美數千起電子菸造成肺部損傷的病例找到解釋。元凶似是今年在電子菸黑市首度亮相的濃稠添加物「維生素E醋酸酯」。

科學新聞網站Inverse報導，上週發表在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）的一項分析發現，研究人員從51名「電子菸相關肺部傷害」（EVALI）人士身上取得的肺部組織檢體，其中48個內含維生素E醋酸酯（Vitamin E Acetate）。

維生素E醋酸酯常見於外用藥膏和護膚產品，這種物質本不該用於電子菸煙彈（cartridge）上，但分析顯示情況經常相反，而且後果重大。

根據美國疾病管制暨預防中心最新案例統計，目前全美共有2506起電子菸引起肺部傷害的病例。

電子菸引起的肺部傷害經常是以出現呼吸道症狀開始，例如咳嗽、呼吸短促等，同時還會出現腹部不適，因此很容易就會跟流行性感冒等其他疾病搞混。然而比起流感，電子菸引起的肺部傷害更加危險，今年迄今已在全美造成54人死亡。

維生素E醋酸酯可能導致傷害的理論並不新穎。今年9月，紐約州調查當地相關病例時就發現，黑市裡的四氫大麻酚（THC）煙彈內存在微量維生素E醋酸酯。

這項最新分析則提出更決定性的證據。研究人員藉由橫跨16州的數據，凸顯四氫大麻酚煙彈和維生素E醋酸酯之間關係緊密。在研究者分析的51名病患當中，有47人肺部也有微量四氫大麻酚。

美國疾病管制暨預防中心首席副主任舒查特（Anne Schuchat）20日在記者會上告訴記者，維生素E醋酸酯或許並非電子菸煙彈內唯一有疑慮的添加物，但中心有信心，維生素E醋酸酯是近期電子菸致病風波的核心物質。

(中央社)