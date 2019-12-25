國民黨總統候選人韓國瑜接受《博恩夜夜秀》專訪，該影片24小時點閱人次逼近200萬，引爆話題。前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉讚嘆指出，如果你有看老韓在博恩直播秀的表現，你就知道他有多厲害。

胡幼偉在臉書分析指出，「他(韓國瑜)懂我講過的一個對抗有敵意者的技巧：永遠不會在對方設定的遊戲框架中辯解，而是讓對方錯愕，然後倒過來覺得，那種敵意，是一種過分的表現，然後對方對自己產生罪惡感，然後對方變成自己的支持者。」

胡幼偉表示，「老韓如果沒有摸透年輕人的心裡，他沒有倒過來掌控年輕世代民意的本事，他會去上那個節目嗎？我很早就看出他是有謀略的人，但光有謀略還不行，還要有膽識和氣度與口才才行。」

胡幼偉心中終認為，「老韓是個厲害角色，只是很多人沒有察覺而已。他能忍受那17年的孤寂，你就知道，已經沒有什麼事可以把他鬥垮了！」

胡幼偉這種感覺，早在今年7月國民黨初選時就指出，韓國瑜常被批為「草包」，那是因為各界不願在心裡真正承認韓國瑜有一套，或承認韓國瑜是個咖！只要心理上改變一下，極可能會像桃園市議員「村長」詹江村所說，從韓國瑜在節目的表現，預言韓2020選情會大噴發。

(中時電子報)